日本陸上競技連盟は１４日、２月６日〜８日に天津（中国）で開催される「天津２０２６アジア室内陸上競技選手権大会」に派遣する日本代表選手を発表した。女子は６０メートルハードルに出場する中島ひとみ、８００メートルに出場する久保凛、１５００＆３０００メートルに出場する田中希実ら１０人が代表に名を連ねた。男子は６０メートルに出場する桐生祥秀、３０００メートルに出場する塩尻和也ら１１人を派遣する。