NCT WISHが、デビュー2周年記念ファンミーティングを開催する。同イベント「NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING＜6人の王子様が私にプロポーズしたら困っちゃう＞」が来月21日の午後2時半と同8時に、ソウル市内で行われる。入場券の先行予約は全席完売となった。今回のファンミーティングは、NCT WISHがロマンスファンタジー小説をテーマに、ファンが作家になってメンバーのスタイリングから舞台、コメントなど、ファンミーティ