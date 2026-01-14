長岡市で14日、妻の首を両手で絞めるなどして殺害しようとした疑いで29歳の男が逮捕されました。殺人未遂の容疑で逮捕されたのは長岡市に住む29歳の会社員の男（29）です。警察によりますと12日午後11時頃から13日の早朝にかけて長岡市内の建物内で、男が20代の妻の首を両手で絞めるなどして殺害しようとした疑いがもたれています。妻の関係者から警察に通報があり事件が発覚しました。妻は搬送されていないものの頭部打撲や、顔面