都道府県それぞれに特色があるように、住む場所によって価値観や考え方は「県民性」という形で似通う傾向が見られます。お金の価値観も、県民性が反映される要素の1つです。 アクサ損害保険が2025年10月に公表した「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」を見ると、都道府県ごとに車に対するお金の価値観がうかがえます。そこで今回は、同調査を基に車を購入する基準が、都道府県ごとに異なるかどうかを見てみました。