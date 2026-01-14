西武は、昨年3Aを経験した両打ち内野手のフアン・コルニエルと育成選手契約を締結したことを発表した。背番号は『140』に決定。コルニエルは球団を通じて「ライオンズの一員としてプレーする機会をいただき、大変光栄に思います。このような機会を与えてくださった球団に、心より感謝しています。チームメートやコーチから多くを学びながら、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。そして、ファンの皆さまに信頼して