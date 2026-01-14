カシオ計算機は1月より、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MT-G」シリーズから、AIを活用して設計された新モデル「MTG-B4000D-1AJF」を発売する。価格は187,000円。MTG-B4000DA-1AJF○デュアルコアガード構造の設計にAIを活用「MTG-B4000D-1AJF」は、“樹脂素材とメタル素材の融合”により革新的な構造美を追求するMT-Gシリーズの新モデル。蓄積された耐衝撃データを活用したAIによって開発された、カーボンとステンレススチールの異