球団発表西武は14日、フアン・コルニエル内野手と育成契約を結んだと発表した。ドミニカ共和国出身の23歳で、右投げ両打ち。ポジションは二塁と遊撃を守る。背番号は140となる。コルニエルは2021年からダイヤモンドバックス傘下でプレー。2024年は3Aに昇格して4試合に出場。昨季も3A、1Aなどでプレー。3Aでは22試合に出場して打率.234、1本塁打9打点だった。コルニエルは「ライオンズの一員としてプレーする機会をいただき、