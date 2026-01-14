映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）が昨年１１月２８日の封切り以来、１２日までに観客動員１１３万４１３８人、興行収入１５億３７０９万４４３０円を記録した。脳腫瘍を患い２８歳でこの世を去った元阪神・横田慎太郎選手の生涯を描いた感動物語。公開７週目を迎えても勢いが衰えず、週末興行で前週比１００％超えの好調ぶり。ロングラン上映が続いている。◆「栄光のバックホーム」横田慎太郎（松谷鷹也）は２０