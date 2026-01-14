◯みどころチャレンジグルメ3番勝負▽日本一ホークス軍団が参戦！津森宥紀＆松本晴vsギャル曽根▽登坂絵莉＆宍戸開が激辛料理に悶絶！▽衝撃！アスリート家族の仰天生活に密着 ＜出演者＞【教授】有吉弘行【秘書】水卜麻美（日本テレビアナウンサー）【ゼミ生】坂上忍、博多華丸・大吉、矢作兼、ギャル曽根、佐藤栞里、トム・ブラウン、ガク（真空ジェシカ）ほか【ロケ出演】ギャル曽根、 津森宥紀・松本晴（福岡ソフトバン