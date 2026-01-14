モデルで俳優のトリンドル玲奈(33)が14日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。また、15日発売の『中期のたまごクラブ』2026年冬号に登場し、ふっくらしたお腹を抱えた写真などを披露している。トリンドル玲奈トリンドルは『中期のたまごクラブ』2026年冬号の表紙に登場。また、妊娠がわかったときの気持ちなどを語ったインタビューも掲載され、「おなかの赤ちゃんと一緒に撮影できてすごく嬉しいです」などと語