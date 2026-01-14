バンダイスピリッツは「一番くじ たまごっち 〜令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち〜」(1回700円)について、2026年5月1日より再販売を行う。取扱店は、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など。「一番くじ たまごっち 〜令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち〜」のコンセプトは、子どもの頃たまごっちと過ごした「あのころのお部屋」。平成初期の懐かしさを感じるアイテムがラインナップ