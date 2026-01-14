故・松田優作さんと松田美由紀の長女でアーティストの松田ゆう姫(38)が14日、自身のSNSを更新し、Dリーガーでアーティストの後藤慶太郎との結婚を発表した。松田ゆう姫○松田ゆう姫 コメントご報告があります。私事ではございますが、このたび結婚することになりました。お相手は、Dリーガーでアーティストの後藤慶太郎さんです。彼は穏やかで本当に優しく、一緒にいると、まるで温泉に浸かっているような心地よさと安心感を与え