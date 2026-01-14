[1.13 U23アジア杯GL第3節 日本 2-0 カタール ジッダ]代表で初めてのスタメンを飾った。“ロス五輪世代”U-21日本代表はAFC U23アジアカップのグループリーグ第3節でカタールに2-0の勝利。DF小泉佳絃(明治大2年)は先制点をアシストし、勝利に貢献した。「国歌を聴いたときは日本代表として出るんだなと思った。少し緊張があったけど、思い切りやろうと思っていたので、試合が始まったらそんなに緊張することはなかった」そう語