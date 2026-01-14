俳優の川崎麻世が13日に自身のアメブロを更新。歌手のGACKTが妻・花音さんとの出会いのきっかけであったことを明かした。この日、川崎は「GACKTの忘年会で逢ったばかりだけど今回は俺がお勧めの店に行って来ました」と切り出し、歴史ある古民家をリノベーションしたふぐ割烹店へ、GACKTと花音さん、友人と共に足を運んだことを報告した。続けて「実は我々夫婦の出逢いはGACKTがきっかけなんです」と告白し「以前GACKTと舞台共演し