お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが13日に自身のアメブロを更新。ハワイでプロゴルファーの山下美夢有一家や落語家の笑福亭鶴瓶と偶然会ったことを明かした。この日、モモコは「なんとパパのちゃんこ屋さんのお客様でもある山下美夢有ちゃん一家と偶然会ったんでディナーをすることに」と報告し、レストラン『RINKA』へ足を運んだことを写真とともに公開した。続けて「偶然、鶴瓶兄さんとも会いました」と報告。山下家については