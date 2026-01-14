BLACKPINKのLISA（リサ）が、日本時間1月14日（水）に自身のInstagramを更新。ヴァス・J・モーガンとルーシー・グオが主催する第83回ゴールデングローブ賞のアフターパーティーに参加した際のドレスをアップした。【写真】スケスケ大胆ドレスを着こなすBLACKPINK リサの全身ショット（11枚）■小物で上品ルックに格上げ！リサは現地時間1月11日（日）に米ロサンゼルスで開催されたヴァス・J・モーガンとルーシー・グオが主催す