静岡県にある浜岡原発の再稼働の審査を巡り、中部電力がデータを不正に操作していた問題で、中部電力の林欣吾社長が地元自治体へ謝罪する前に浜岡原発を訪れ職員に状況説明をしていたことが明らかになりました。 【写真を見る】牧之原市長や市の幹部に状況説する中部電力の原子力本部長ら＝静岡・1月14日 これは1月14日午前、中部電力の原子力本部長らが牧之原市長や市の幹部へ説明する際、市側から指摘され、明らかとなり