昨年4勝を挙げ、プロ5年目にして年間女王に輝いた23歳・佐久間朱莉の祝勝会が、13日に都内で行われた。会場にはスポンサーをはじめ、家族や関係者が集まった。【写真】会場に飾られた優勝カップとジャケットその中には、1967年11月1日に1期生としてJLPGAに入会し、米ツアー参戦などを通じて日本女子ゴルフ界の先駆者として活躍してきた樋口久子の姿もあった。国内69勝、海外3勝の通算72勝を誇り、1977年には日本勢として初めて海外