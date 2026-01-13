¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKen Yokoyama¤Î¿·¶Ê¡ÖThe Ballad¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙºÇ½ª¾Ï¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡£Ken Yokoyama¤Ë¤è¤ëÞÕ¿È¤Î½ñ¤­¤ª¤í¤·¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥­¥ã¥ê¥¢»Ë¾å½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡¢¤«¤ÄÆüËÜ¸ì²Î»ì¤Ç¤Î²Î¾§¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²£»³·òËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬Îß·×3,000ËüÉô