NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(毎週日曜20:00〜)の新キャストが14日に発表され、信長の長男・織田信忠役を小関裕太、信長の三男・織田信孝役を結木滉星が演じることが明らかになった。小関も結木も大河ドラマ初出演となる。小関裕太と結木滉星大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主