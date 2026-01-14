NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(毎週日曜20:00〜)の新キャストが14日に発表され、黒田官兵衛役を倉悠貴が演じることが明らかになった。また、小関裕太、結木滉星、伊藤絃、松崎優輝、堀井新太、猪塚健太の出演も発表された。倉悠貴大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀