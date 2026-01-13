【その他の画像・動画等を元記事で観る】女王蜂のNew Single「PERSONAL」が1月14日に先行配信することが決定。合わせて、ジャケットアートワークと楽曲が使用されたTVアニメ『地獄楽』第二期ノンクレジットED映像も公開された。New Single「PERSONAL」は、TVアニメ『地獄楽』第二期EDテーマとして書き下ろされた楽曲。TVアニメ『地獄楽』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『