ちゃんみなが、2026年初となる最新楽曲「TEST ME」を配信リリースした。本楽曲は、TVアニメ『【推しの子】』第3期OP主題歌として書き下ろされたもの。1月14日（水）23時より全国36局にていよいよ放送が始まるTVアニメ『【推しの子】』第3期。初回放送終了後23時30分より、「TEST ME」のMusic VideoがちゃんみなオフィシャルYouTubeアカウントにてプレミア公開されることも発表された。Music Videoは、妖艶でどこか浮世離れしたキャ