デリカシーなさすぎな“ザ・昭和の義父”って感じですね…食べられない息子が一番つらいでしょうに「食べられないのか!?」って責めるなんて！毎回こんなことを言われたら会わせたくなくなりますよね…。【まんが】アレルギーに理解のない義父(ウーマンエキサイト編集部)