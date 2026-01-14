1月7日（水）深夜にスタートしたヒーローコメディ『こちら予備自衛英雄補?!』（⽇本テレビ系）。大ブレイク中のtimelesz・菊池風磨が主演ということで注目を集めているが、昨年ヒットしたある人気ドラマを彷彿とさせ、またつい最近の別のドラマとの類似要素が多いなど、懸念点の多い船出となっている。■“芸人ドラマ” としてバカリズムと比較される？菊池の主演以外に話題となっているのが、極楽とんぼ・加藤浩次が