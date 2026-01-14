モデルでタレントのトラウデン直美が31日、インスタグラムを更新。「この度、4年間通った大学を卒業しました」と報告した。【写真】トラウデン直美、98歳祖父と2ショットドイツ人の父親、日本人の母親の元で生まれたトラウデンは、「年末年始、長めのお休みをいただき、両親と共にドイツのおじいちゃんに会いに行きました」と報告。祖父との2ショットを公開している。祖父は98歳になるというが、「よく食べる元気なじいちゃ