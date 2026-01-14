ダイソーをパトロールしていると、財布売り場で気になる商品を発見しました。キッズウォレットなのですが、大人も使いやすいシンプルなデザインが◎なにより作りがしっかりしていて、普段の食費管理はもちろん、旅行先でも活躍すること間違いなし。子供用にしておくのがもったいないほど、クオリティの高いアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：紐付キッズ三つ折りウォレット（ブラック）価格：￥330（税込）