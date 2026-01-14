ダイソーにはさまざまなタイプのゴミ袋がありますが、家事が楽になる賢い商品を発見しました！ゴミ袋の口に紐が付いていて、その紐を引くだけで口をキュッと簡単に絞れる優れもの。普通のゴミ袋で苦労する、口を結ぶ作業から解放されます！ロールタイプでコンパクトなので、保管しやすくて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ゴミ袋（ひも付、25L、11枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：横500mm×縦660mm枚数