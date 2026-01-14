お仕事の休憩時間や寝る前のリラックスタイム、旅行の移動中などで活躍するホットアイマスク。なんとそんなアイマスクにそっくりなアイテムをセリアで発見。本家に比べて半額以下のお値段で買えるので、早速購入してみました。クオリティも申し分なく、お得に使えるのが嬉しい商品。セリアでお買い物の際はぜひ探してみて！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シマちゃんのホッとアイラブマスク 2枚入り（ラベンダーの香り）