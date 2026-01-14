フィッツジェラルドはドジャースをわずか4日でDFAとなった(C)Getty Imagesドジャースは元ツインズの内野手ライアン・フィッツジェラルドをウェーバー公示で獲得したものの、現地時間1月9日に獲得が発表されてからわずか4日でDFA（事実上の戦力外）とした。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る内外野を守ることができる31歳のフィッツジェラルドは、昨季24試合に出場して打率.196、4本塁打、9