メ～テレ（名古屋テレビ） 13日夜から14日未明にかけ、愛知県一宮市と岐阜県大垣市で住宅火災が相次ぎ、合わせて3人が死亡しました。 14日午前2時すぎ、一宮市萩原町串作にある木造2階建ての住宅から火が出ました。 警察によりますと、火は約3時間後に消し止められましたが、住宅は全焼し、焼け跡から性別が分からない2人の遺体が見つかりました。 この住宅には、62歳の男性と85歳の母親の2人が住んでいましたが、