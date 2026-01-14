メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀宝町で、「幻のミカン」とも呼ばれる「市木オレンジ」の収穫が、最盛期を迎えています。 夏ミカンと温州ミカンを交配させた「市木オレンジ」は、果汁が多く酸味が少ないのが特徴です。 生産農家が少なく、市場にあまり出回らないことから、「幻のミカン」とも呼ばれています。 紀宝町の石本果樹園では収穫が最盛期を迎え、従業員が1つ1つ丁寧に摘み取っていました。例年通り良い