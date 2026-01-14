ひとりでいるときなどに感じやすい《孤独感》。脳科学者・中野信子さんによれば、孤独感は「他者と心が通じていない」と感じることで生じるものだと言います。コロナ禍が明け、多くの人が孤独感から解放されるはずでしたが、実際には今「そばにいるのに孤独」「わかりあえない」という、新たな感情を抱えているようで…。書籍『「さみしさ」に負けないための脳科学』をもとに解説します。【書影】誰もが抱える「孤独感」の正体を脳