“シェフ料理”ではなく、“シュフ料理”をモットーに、テレビや雑誌を通じて数々のアイデア料理を発信している料理愛好家の平野レミさん。著書『平野レミ大百花』では、祖父母のことから、両親や夫・和田誠さんとの出会い、料理にまつわる思い出まで人生をまるごと綴っています。ユニークな発想と料理を好きな気持ちがあふれているレミさんはテレビの料理番組出演でも話題を呼び――。【書影】最初に出した料理本『平野レミ・料理