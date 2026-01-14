水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第12話「特調係 陣川公平」が1月14日、放送される。【写真】陣川と特別調査係として活動している女性警察官は…ゲスト出演は、原田龍二さん、山下リオさん。「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。＊以下、1月14日放送回のネタバレを含みます。第12