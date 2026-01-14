¡ãÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡äË­¿Ã½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÎò»Ë¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼¹î¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾­¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÇÅìÂç»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¡¦ËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¿¼¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡ÖÇÀÌ±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³