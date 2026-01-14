今年の氷雪シーズンには中国各地で氷雪観光市場の活況が続き、さまざまな楽しみ方が登場している。「氷の都市」と呼ばれる黒竜江省ハルビン市で10日、第1回「ハルビン工業大学-ケンブリッジ大学-オックスフォード大学杯」氷上ドラゴンボート国際親善レースが開催された。14チームが出場して、氷上ならではのスピード感ある熱戦が展開された。伝統的なドラゴンボートとは異なり、氷上ドラゴンボートでは、選手は手に氷上専用のスト