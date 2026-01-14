¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬³°¸ò¤Ç¸«¤»¤¿?¥É¥é¥à¤Î±éÁÕ»Ñ?¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê´±Å¡¤¬¸ø¼°X¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ(¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó)ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¸å¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤È¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡×¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖGolden¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£