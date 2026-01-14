マイメロディとクロミを題材にした当たりくじの新作が、1月17日（土）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。【写真】レース衣装のクロミもかわいい！マイメロディ＆クロミ新作当りくじ一覧■仲良くティータイム今回登場する「サンリオ1月マイメロディ クロミ当りくじ」は、2人で楽しくティータイムを過ごしているマイメロディとクロミをデザインしたアイテムを展開する、全17等級＋ラストスペシャル賞から成るハ