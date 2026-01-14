¡ÖÄà¤ê¿Ë¤ÇÉü³è´ñÀ×¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤âÄà»Õ·óÄà´È¿¦¿Í¤¬Äà¤ê¾å¤²¤¿?¤¢¤ë¤â¤Î?¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´ñÀ×¤Î¥Õ¥Ã¥­¥ó¥°Íî¤È¤·¤¿Êý¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´Ï¢Íí¤ò¡×¤È¡¢Äà¤ê¾å¤²¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äà»Õ·óÄà´È¿¦¿Í¤Î¾¾»³Âç»Ö¤µ¤ó¡£90Ç¯Âå¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¡¢³¤¤ÎÄì¤ËÄ¹¤¯Î±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤Ò¤É¤¯ÂÝ¤à¤·¤ÆÎÐ¿§¤ËÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö