J３の福島ユナイテッドFCに加入したチョン・ソンリョンが、スーパーレジェンドを含む新たなチームメイトとの交流を報告した。現在41歳のチョン・ソンリョンは、2016年から長らく川崎フロンターレの守護神として活躍。J１通算273試合に出場し、４度のJ１制覇をはじめ、数々のタイトルを獲得した。韓国代表としても68キャップをマークしており、ワールドカップとオリンピックに２回ずつ出場。2012年のロンドン五輪では銅メダルを