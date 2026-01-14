中部電力が静岡県にある浜岡原発の耐震設計にかかわるデータを不正に操作していた問題で、原子力規制委員会は1月14日午前、中部電力に対し原子炉等規制法に基づく報告徴収命令を出すことを決めました。 【動画】浜岡原発のデータを不正操作問題 中部電力に事実関係、経緯について2026年3月31日までに報告命令へ＝原子力規制委員会 中部電力は浜岡原発の再稼働に向けた原子力規制委員会の審査でデータを不正に