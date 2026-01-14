2025年10月、同居する双子の弟を静岡県の浜名湖に突き落とし溺死させた罪に問われている男の初公判が2026年1月13日に静岡地方裁判所浜松支部で開かれ、男は起訴内容を認めました。検察は拘禁刑3年6か月を求刑し、結審しました。 【写真を見る】地裁浜松支部で開かれた初公判の法廷の様子＝1月13日 嘱託殺人の罪に問われているのは、浜松市中央区に住む無職の男（65）です。 男は同居する双子の弟に以前から「殺してほしい」など