きょうは、北日本と北陸で冬の嵐になりそうです。暴風や暴風雪、高波に警戒してください。北海道の近くに発達中の低気圧があって、さらに発達する見込みです。この影響で、北日本と北陸では雷を伴った強い風や非常に強い風が吹き、暴風になるでしょう。低気圧が寒気を引き込んでいるため、雪も降り、吹雪になる所もありそうです。【きょうの予想最大瞬間風速】▼北海道 ：35メートル▼東北、北陸 ：30メートル一方、