冬型の気圧配置が続き、14日の新潟県内は雪や雨が降り風が強く吹いています。引き続き風雪や高波に注意が必要です。冬型の気圧配置が続き、朝から広い範囲で雪や雨が降っている県内。14日午前10時までの12時間に降った雪の量は、魚沼市守門や十日町市で17センチ、妙高市関山で8センチなどとなっています。また風が強く吹き、最大瞬間風速は佐渡市弾崎で24.0ｍ、上越市大潟で23.2ｍを観測。波も高くなっています。新潟地方気象台に