13日、新潟県長岡市の住宅で発生した強盗事件で、犯人の男が被害女性から現金を奪った後に領収書を置いて逃げていたことが捜査関係者への取材でわかりました。 この事件は13日午後3時前、長岡市笹崎の住宅に男が侵入し、この家に住む70代女性に対して包丁のようなものをつきつけ現金を奪って逃走したものです。捜査関係者への取材で、男が現金20万円を要求したのに対し女性が約4万円を手渡したところ、男はその場で領収書を書き、