ÇÐÍ¥¤Îµ×ÊÝÅÄËá´õ¤¬£±£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬£Ä£Å£Å£Ð¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ç¡¢¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¡©¶²ÉÝ¾É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊÄ½ê¤ä°Å½ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶²ÉÝ¾É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬½¸¹ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Çµ×ÊÝÅÄ¤¬¡Ö½¸¹çÂÎ¶²ÉÝ¾É¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÄÞÍÌ»Þ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ÎÄì¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÇ¾¤¬áÚ¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂçºåËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¥À¥á¡£ºÙ