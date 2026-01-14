富士通とトヨタシステムズは1月14日、ECU（Electronic Control Unit：車載コンピュータ）設計におけるコネクタピン配置設計について、自動化を実現したことを発表した。両社はトヨタ自動車とともに、ECUの設計・開発プロセスの変革と効率化に向けて、量子インスパイアード技術とAIの適用を支援している。取り組みのイメージ○技術開発の背景モビリティ産業は持続可能な製品開発や、複雑化するソフトウェアおよびハードウェア設計へ