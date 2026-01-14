卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんの元夫で、リオ五輪台湾代表の江宏傑さんがイメージの違う姿を見せた。１４日までにインスタグラムで「眼鏡は単なる機能性だけのものではない」と書き出した江さん。「私はいつもファッションの一部としてとらえている時には別の眼鏡に替えるだけで全体のイメージやスタイルが本当に変わる」とつづり、サングラスや黒縁の眼鏡をしてポーズを取った。スタイリッシュですっ