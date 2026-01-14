タレントの松田ゆう姫（３８）が１４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。プロダンサーでアーティストの後藤慶太郎と結婚したことを報告した。松田は「私事ではございますが、このたび結婚することになりました。お相手は、Ｄリーガーでアーティストの後藤慶太郎さんです。彼は穏やかで本当に優しく、一緒にいると、まるで温泉に浸かっているような心地よさと安心感を与えてくれる人です」と、後藤の人柄を紹介。続けて「いつも応